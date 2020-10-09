Шицзячжуан, Китай, , 01:41 — REGNUM Кластер древних гробниц был найден в городе Ханьдань провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Кластер гробниц, относящийся к временам между поздней Эпохой пяти династий и десяти царств (907−979) и ранней династией Сун (960−1279) был найден во время строительства дороге в деревне Байшань уезда Шэсянь, сообщили в институте защиты культурного наследия Ханьданя.

Площадь кластера составляет 1600 кв. метров. Он состоит из трех кирпичных гробниц и двух земляных. Керамический горшок и фрагменты керамических ваз были найдены на месте раскопок.

Открытие кластера гробниц дал ученых важные материалы для изучения погребальных обычаев и технологии производства керамики тех эпох.