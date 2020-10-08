Канберра, , 15:47 — REGNUM Миру грозит повторное появление скарлатины — инфекционного заболевания, которое было одной из основных причин детской смертности в начале 1900-х годов. Об этом предупредили австралийские учёные, итоги исследования которых опубликованы в Nature Communications.

Скарлатину вызывает стрептококковая бактерия группы А. Исследования показали, что в последние годы появился новый штамм стрептококка. Он опасен новыми токсинами и способностью быстро формировать устойчивые колонии и активно подавлять рост других микроорганизмов, в том числе нормальной микрофлоры.

Доктор Стефан Брауэр из Университета Квинсленда отметил, что к 1940-м годам эта болезнь почти исчезла, однако в 2011 году возникла эпидемия в странах Северо-Восточной Азии, в 2014 году — в Великобритании, а в 2020 году отдельные вспышки зафиксировали в Австралии.

«Это глобальное повторное появление скарлатины вызвало более чем пятикратное увеличение заболеваемости и более 600 000 случаев заболевания во всем мире», — отметил Брауэр.

Одна из причин новых эпидемий кроется, предположительно, в устойчивости стрептококка к антибиотикам. Связанные с коронавирусом ограничения замедлили и распространение скарлатины, отметил учёный, однако в дальнейшем для борьбы с инфекцией потребуется вакцина.

Вакцина от скарлатины существовала ранее, однако её производство прекратили после появления пенициллина.

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