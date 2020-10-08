Москва, , 14:42 — REGNUM На фоне постоянных коррупционных скандалов, новых уголовных дел и хронического неосвоения бюджета, выделяемого корпорации Роскосмос, заявление его главы — о запуске новой амбициозной космической программы вовсе не стоит рассматривать как несвоевременное, считает глава «Ассоциации защиты бизнеса», сопредседатель «Партии Роста» Александр Хуруджи. Об этом он сегодня, 8 октября, заявил ИА REGNUM, комментируя заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что госпрограмма «Космическая деятельность России» на период до 2030 года согласована с президентом Владимиром Путинным.

«Казалось бы, не вовремя, но лучшего времени может уже и не быть. Стратегически, для развития отрасли, для сохранения России в тройке мировых лидеров в освоении космоса, ее нужно было запускать еще вчера. Формально наша страна пока является самой передовой в космических технологиях, но на пятки уже серьезно наступают кроме традиционных американцев, еще и китайцы. Тот технологический запас прочности, который был заложен в советский период, уже закончился. Нужна действительно полная перезагрузка космической программы, новая технологическая база, новые алгоритмы работы, современная эффективная связка науки и производства», — отметил Хуруджи.

По ощущению, уже десятки уголовных дел возбуждено и расследуется по всяческим распилам с упоминанием Роскосмоса, подчеркну эксперт. При этом еще и Министерство финансов постоянно заявляет о неэффективном использовании Роскосмосом бюджетных средств. «На середину августа 2020 года освоено 35% денег, выделенных на этот год, в 2019 цифра была чуть лучше — 81%. Все это в комплексе дает основания предположить, что работа новой программы пойдёт не так гладко, как нам рассказывают. Но тем не менее откладывать ее уже нельзя», — добавил он.