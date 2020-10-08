Москва, , 08:57 — REGNUM Создание сверхтяжелой ракеты «Енисей-1» обойдется России в сумму около 1 трлн рублей. Об этом 8 октября рассказал глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС.

Как отметил Рогозин, создание и испытания российской ракеты сверхтяжелого класса «Енисей», предназначенной для покорения дальнего космоса, будет дорогим.

«Под триллион рублей», — уточнил глава «Роскосмоса».

В то же время Рогозин рассказал, что ракета «Енисей-1» будет в 15 раз мощнее ракеты среднего класса типа «Союз-2» и что под нее необходимо будет построить стартовый комплекса на космодроме Восточный. Также он напомнил, что, согласно указу президента России, «Енисей» должен начать полеты в 2028 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госкорпорация «Роскосмос» объявила открытый конкурс, в рамках которого планирует определить исполнителя на крупный контракт по утилизации межконтинентальных баллистических ракет.