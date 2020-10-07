Париж, , 20:42 — REGNUM Лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученые из Франции и США — Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна. Об этом в среду, 7 октября, сообщает Le Figaro.

Две исследовательницы разработали технологию «генетических ножниц», или Crispr-Cas9, позволяющую вносить изменения в ДНК. «Это фантастическая награда, которую многие ожидали», — заявила член Нобелевского комитета, химик Пернилла Виттунг-Стафсхеде. Тем не менее, разработке не более 8 лет, что немного, по сравнению с лауреатами прошлых лет.

Напомним, нобелевскими лауреатами по физике за исследования черных дыр стали Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель и Андреа Гез.

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