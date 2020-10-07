Калининград, , 17:23 — REGNUM Борьба с вирусными инфекционными заболеваниями имеет особую актуальность в современных реалиях, что могло повлиять на решение Нобелевского комитета в этом году, считает профессор БФУ им. И. Канта (вуз-участник проекта «5−100»), доктор биологических наук Ольга Кригер. Об этом она сегодня, 7 октября заявила ИА REGNUM, комментируя присуждение Нобелевской премиипо химии за разработку метода редактирования генома.

Она подчеркнула, что использование генетических технологий для исследований механизмов возникновения и развития заболеваний человека играет огромную роль в современном обществе.

«Методы геномного редактирования находят все большее применение в моделировании клеточных процессов, посредством адресных манипуляций с фрагментами ДНК. Основные направления в этой области связаны с увеличением точности редактирования при снижении сложности и стоимости проводимых работ. В частности, методы редактирования генома растений позволяют активизировать или затормаживать определенные гены, что повышает устойчивость растений к изменению внешних факторов, последствиям техногенных загрязнений, улучшению потребительских характеристик», — подчеркнула Кригер.

Она также уточнила, что в лаборатории молекулярно-генетических исследований ИЖС БФУ им. И. Канта также ведутся разработки по созданию штаммов — суперпродуцентов ферментов и биологически активных веществ, разрабатываются методы редактирования генома митохондрий, проводятся исследования в области молекулярной биофизики белков и нуклеопротеидных комплексов.

Напомним, что лауреатами Нобелевской премии в этом году стали француженка Эмманюэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна.

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