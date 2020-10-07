Москва, , 16:48 — REGNUM Лауреатами Нобелевской премии по химии стали француженка Эмманюэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна. Они получили премию за разработку метода редактирования генома. Как заявил 7 октября ИА REGNUM директор Физтех-школы Биологической и Медицинской Физики МФТИ (вуз-участник проекта «5−100») Денис Кузьмин, данное открытие интересно тем, что позволяет относительно просто и оперативно вносить изменения в генетический материал довольно сложных организмов, в том числе многоклеточных растений и животных и таким образом получить генетически модифицированные организмы с точечными изменениям становится гораздо проще.

«В настоящее время методика, в виду своей относительной простоты, широко используется в науке, почти в каждой биологической лаборатории можно проводить подобные опыты в научных целях. Эта методика открывает огромные возможности для лечения генетических заболеваний, а также для получения новых генномодифицированных организмов, обладающих новыми, более совершенными свойствами», — отметил Кузьмин.

Он также упомянул об этической стороне вопроса: «Все помнят о китайских исследователях, которые использовали этот инструмент для получения генномодифицированных младенцев человека. Благодаря данному гену они никогда не будут болеть ВИЧ».

Кузьмин добавил, что в России подобная технология также развита на высоком уровне. Так в МФТИ данными исследованиями занимается лаборатория геномной инженерии.