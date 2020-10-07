Нижний Новгород, , 16:19 — REGNUM Власти Нижегородской области приняли решение учредить Всероссийскую педагогическую премию «Исток» им. академика И. Петрянова-Соколова. Инициаторами создания награды выступили губернатор Глеб Никитин, президент Российской Академии наук Александр Сергеев и руководство госкорпорации «Росатом».

Присуждать премию будут учителям физики, химии и биологии по 4 номинациям: за вклад в развитие естественно-научного образования, подготовку кадров для науки и промышленности, воспитание новой смены педагогов и развитие образования в сельской местности.

Заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что для педагогов наличие такой премии послужит стимулом для развития и совершенствования методик преподавания.

«Премия позволит повысить престиж учителей в школах и преподаваемых ими предметов, а также будет способствовать постоянному притоку выпускников школ в университеты, на естественнонаучные и технические специальности». — подчеркнул он.

Также стало известно о том, что в Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония, в ходе которой власти региона и представители российских научных кругов вручили сертификаты в честь учреждения премии учителю химии и биологии средней школы села Каменищи Марине Тихоновой и учителю химии Бутурлинской средней школы Марии Гусевой — педагогам с малой родины академика Игоря Петрянова-Соколова.