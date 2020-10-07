Сиань, Китай, , 02:30 — REGNUM Крупное кладбище, связанное с руинами Шимао возрастом 4000 лет, было найдено в городе Юйлинь провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщили 6 октября в Институте археологии провинции Шэньси.

Каменное поселение, где кладбище было найдено, покрывает площадь около миллиона кв. метров и расположено в 60 км к северо-востоку от местечка Шимао. Погребения с останками принесенных в жертву женщин, а также изделиями из нефрита были найдены в гробницах, что является отличающей особенностью Шимао, сообщил руководитель Чжайшаньского археологического проекта Шао Цзин.

Предварительное исследование гробниц показало, что поселение принадлежало культуре Луншань, относящейся к периоду позднего неолита, проживавшей в среднем и нижнем течении реки Янцзы.

На текущий момент археологи раскопали 21 гробницу, которые представляют собой вертикальные ямные земляные захоронения. Множество изделий из янтаря, керамики и камня были извлечены из гробниц.