Москва, , 20:56 — REGNUM Вручение второй год подряд Нобелевской премии по физике за выдающиеся работы в области астрономии может говорить о том, что именно в этой сфере происходят самые значимые открытия. Об этом 6 октября ИА REGNUM сообщила заместитель заведующего лабораторией Фундаментальных и прикладных исследований релятивистких объектов Вселенной МФТИ (вуз-участник проекта «5−100») Елена Нохрина.

Напомним, Нобелевскую премию по физике в 2020 году получили английский физик Роджер Пенроуз, немецкий астрофизик Рейхард Генцель и американский астроном Андреа Гез. Пенроузу присудили премию за открытие того, что образование черных дыр служит надежным предсказанием общей теории относительности, а Генцелю и Гез — за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре Млечного Пути.

«Я уверена, что такие масштабные открытия несомненно остались во всех областях физики, но меня потрясло, что премия дважды даётся по астрономии. Обычно, это было такое чередование: квантовая механика, космология или астрофизика. Я думаю, что сейчас, может быть это связано с тем, что очень много ярких событий происходит именно в астрономии. Мне сложно судить, происходят ли такие события в других областях, но на слуху астрономии больше. Может быть это связано с тем, что все-таки вкладывается очень много усилий научного сообщества и денег в большие проекты, именно в такие объединяющие исследования в наблюдении и теории», — сказала Нохрина.

По её словам, учёные, которые были удостоены премии являются великолепными экспериментаторам, которые занимаются наблюдением черных дыр. Другие методы оценки масс дают ошибку порядка 10. Однако получившим Нобелевскую премию в 2020 году учёным удалось рассчитать массу звезд, вокруг изучаемой ими чёрной дыры.

«Поэтому наблюдения двух именно не теоретиков, а наблюдателей, которые получили Нобелевскую премию в этом году, они прорисовали очень точно траекторию нескольких звёзд вокруг черной дыры. Это позволило прежде всего определить с высокой точностью массу, которая там сосредоточена, а во-вторых сделать вывод о том, что в этом ограниченном, совсем маленьком пространстве внутри траектории этих звёзд, сосредоточена гигантская масса. Результат позволил отбросить много теорий о том, что может находиться в центре нашей галактики. И то, что мы имеем пример точно измеренной массы предполагаемой черной дыры — это очень важно для возможности сравнения предсказании теории с наблюдениями», — заявила Нохрина.

Что касается практической пользы, то применения в хозяйстве эти открытия не найдут. Однако это не говорит о том, что они не принесут выгоду для развития цивилизации.

«Я не могу сказать, что есть польза для народного хозяйства, но то насколько это открытие нас подвигает в понимании природы, мне кажется вот это осознание человеком, это — единственная польза, она очень большая. Это ценные знания, которые позволяют нам осознать больше о мире и двигаться вперёд, и кто знает, какая польза от этого будет дальше», — сказала Нохрина.