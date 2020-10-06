Хулун-Буир , , 16:41 — REGNUM На недавно завершившемся в городе Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия девятом Китайском форуме по международной экологической конкурентоспособности заместитель начальника Канцелярии Национального комитета по озеленению Ху Чжанцуй сообщила о росте «экологической конкурентоспособности» КНР ввиду увеличения количества экологических показателей. Об этом 6 октября сообщает Синьхуа, отмечая, например, что эксплуатационные запасы лесов в стране превысили 17,5 млрд кубометров, а общий показатель растительного покрова лугов, пастбищ и степей возрос почти до 56%.

Сегодня в Китае насчитывает почти 12 тыс. природных заповедников, а также под охраной состоят 90% наземных экосистем, 85% видов диких животных и растений. Почти на 200 тыс га сокращается ежегодный уровень опустынивания.

Форум, запущенный с 2008 года, считается одним из наиболее представительных всекитайских мероприятий по экологии. Подчеркивается, что в нынешнем году его проведение откроет дорогу сотрудничеству в «зеленых» отраслях промышленности.