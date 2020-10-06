Пекин, , 16:39 — REGNUM За 13-ю пятилетку, которая завершается 2020 годом, в Китае было построено более полумиллиона базовых станций системы 5G, сообщает 6 октября Синьхуа со ссылкой на соответствующее сообщение Министерства промышленности информатизации КНР.

По данным этого правительственного ведомства, в настоящее время к мобильной сети пятого поколения в стране подключены более 100 млн различных устройств, и их количество продолжает быстро расти. Мобильные приложения, которыми регулярно пополняется сеть, охватывает промышленность, медицину, транспорт, СМИ, другие сферы народного хозяйства. На это указывает Ли Ин, руководитель отдела по развитию информационных технологий указанного министерства.

Отмечается, что надежные условия для ускорения исследований и разработок технологий 5G в Китае созданы продвижением и строительством соответствующих объектов инфраструктуры.