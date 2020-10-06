Горно-Алтайск, , 06:07 — REGNUM На территории Сайлюгемского национального парка в Горном Алтае реализуются два проект по изучению снежного барса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, учёные намерены охватить мониторинговой сетью автоматических регистраторов Северо-Чуйский хребет.

Как надеются специалисты, это позволит расширить известные границы обитания ирбиса. Первая экспедиция в рамках проекта состоялась в сентябре на высоте около 2,8−3,5 тыс. метров, где в это время уже зима и метровые сугробы.

«Тем не менее, нам удалось выполнить основную часть запланированных работ. В местах наибольшей вероятности прохождения снежного барса установлены фотоловушки», — рассказал старший научный сотрудник нацпарка Денис Гуляев.

Как отмечается, всего на хребте установлено 11 автоматических камер. Повторная экспедиция на хребет состоится в октябре.

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