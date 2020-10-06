Москва, , 04:08 — REGNUM Некоторые мутации в генах человека способны приводить к естественной защите от коронавирусной инфекции, сообщили 5 октября в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Организм в этих случаях, отмечают эксперты, может быть невосприимчив к проникновению инфекции, либо проникновение вируса в клетки будет не таким интенсивным.

В ведомстве отметили, что такая защита является «врождённой», однако обладает ею лишь небольшая доля людей. Кроме того, эксперты не владеют информацией об эффективности такого иммунитета.

Одновременно в Роспотребнадзоре сообщили, что переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет ко многим типам коронавируса, в том числе SARS-CoV-2.

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