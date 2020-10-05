Новосибирск, , 04:43 — REGNUM Правительство Российской Федерации назначило Минобрнауки государственным заказчиком строительства новосибирского синхротрона «СКИФ». Об этом сообщает Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН).

«Установить, что государственным заказчиком в отношении объекта является министерство науки и высшего образования Российской Федерации, а застройщиком (заказчиком) — федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К.Борескова Сибирского отделения Российской академии наук», г. Новосибирск», — говорится в постановлении.

В СО РАН считают, что решение повысит уровень научно-технического сопровождения проекта, позволит привлечь опытных специалистов к работе с уникальным оборудованием.