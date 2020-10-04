Москва, , 18:12 — REGNUM В Российской Федерации, вероятно, еще один-два года будут действовать частичные ограничения из-за SARS-CoV-2. Об этом сообщил вирусолог, экс-заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов URA.RU.

В медицинской маске Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, пока жители страны не научатся правильно пользоваться вакцинами от коронавируса, в условиях частичных ограничений придется жить еще год-два.

При этом специалист добавил, что к жесткой самоизоляции возвращаться не стоит, так как «мы положим экономику».

По словам вирусолога, нужного представления о результативности и длительности иммунитета при вакцинации против SARS-CoV-2 ученые пока не получили. Он отметил, что когда ученые это узнают, то население страны будет пользоваться соответствующими вакцинами.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября в Федеральном научном исследовательском центре им. Чумакова РАН заявили, что уже в ноябре 2020 года может начаться применение разрабатываемой в центре «живой вакцины» от COVID-19.

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