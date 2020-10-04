Канберра, , 15:44 — REGNUM Австралийские археологи обнаружили древние наскальные рисунки ранее неизвестного стиля. Исследование опубликовано в журнале Australian Archaeology.

Более 570 изображений были обнаружены в пещере на северо-западе полуострова Арнем-Ленд. Группа археологов под руководством профессора Пола Тасона из Университета Гриффита установила, что возраст рисунков составляет от 6000 до 9400 лет.

Среди обнаруженных рисунков преобладают изображения животных. Учёные установили, что на одном из рисунков изображён дюгонь, что делает его самым ранним из известных изображений этого млекопитающего.

Наскальные изображения выполнены в уникальном стиле, получившем название Arnhem L. Профессор Тасон отметил, что эта находка является недостающим звеном между ранними рисунками возрастом около 12 000 лет и более поздними изображениями возрастом 4000 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе археологи Национального музея Грузии обнаружили в Ниженей Карталинии элементы ранее неизвестной неолитической архитектуры.