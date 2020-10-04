Новосибирск, , 13:14 — REGNUM Специалисты Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН разработали систему автоматической сортировки пластиковых отходов на основе технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает газета «Наука в Сибири».

Разработка экспериментальной системы была проведена по заказу компании, занимающейся раздельным сбором твёрдых коммунальных отходов. Полученная система представляет собой подвижную ленту и робота с пневматическим захватом, который осуществляет автоматическую сортировку отходов.

Для распознавания вида отходов система оснащена видеокамерами и вычислительной системой. Система распознавания была обучена на базе нескольких тысяч изображений с различными видами отходов, которые были отмечены вручную.

Благодаря этому система автоматически различает виды мусора и сортирует его по различным ёмкостям. Точность распознавания составляет около 95%. Отмечается, что пока создан только опытный образец. Дальнейшее тестирование системы поможет выявить недостатки и подготовить к промышленному использованию.

«Разница между научным прикладным проектом и финальным коммерческим продуктом колоссальна, но мы фактически продемонстрировали, что система работает», — отметил младший научный сотрудник лаборатории физических основ энергетических технологий ИТ СО РАН Леонид Чикишев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре заместитель министра промышленности и информационных технологий КНР Ван Чжуцюнь заявил, чтообъём ядра отрасли искусственного интеллекта в экономике Китая достиг около $7,5 млрд.