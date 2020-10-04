Вашингтон, , 09:05 — REGNUM В США медики и ученые пришли к выводу, что те осложнения при заражении коронавирусом SARS-CoV-2, которые ранее выявляли только у детей, стали выявлять и у взрослых. Об этом сказано в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

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Речь идёт о том, что у детей при заражении коронавирусом SARS-CoV-2 и после активной фазы заболевания довольно часто появляется сыпь на коже, краснеет язык и опухают конечности. Также наблюдаются другие нарушения в работе различных систем организма.

Ученые считают, что это посткоронавирусный воспалительный синдром — новая форма расстройств иммунной системы.

Однако теперь такие осложнения стали наблюдаться и у взрослых.

В отчете CDC описаны 16 случаев, зафиксированных у пациентов в Соединенных Штатах и Великобритании. Двое из этих пациентов скончались.

Уточняется, что у всех у них была зафиксирована аритмия. У 12 была повышенная температура, у восьми — респираторные симптомы. Симптомы проявлялись в течение двух недель после активной фазы COVID-19.