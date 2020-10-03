Москва, , 18:49 — REGNUM Ходом испытаний системы переработки урины в питьевую воду поделился космонавт Иван Вагнер, который находится на Международной космической станции. Об этом он написал 3 октября в соцсети Twitter.

«Мы вернулись к эксперименту «Сепарация», в рамках которого отрабатывается технология переработки урины в воду», — написал космонавт.

Вагнер объяснил, что для того, чтобы вода стала питьевой, дистиллированную воду, полученную через Систему регенерации воды из урины, необходимо преобразовать в Системе регенерации воды из конденсата.

Отметим, что подобная система уже существует на МКС, но установлена она в американском сегменте.

Напомним, 2 октября NASA запустила грузовой корабль Cygnus, который доставит на МКС продовольствие, приборы и необходимые предметы.