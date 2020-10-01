Новосибирск, , 15:30 — REGNUM Из-за коронавируса школьный технический форум Новосибирского государственного университета (НГУ), запланированный на конец октября, пройдёт в необычном формате. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом вузе.

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Отметим, что школьный форум ежегодно проходит в конце марта в новосибирском Академгородке. Но из-за пандемии коронавируса в этом году мероприятия были перенесены. Форум состоится 22−23 октября. Основной площадкой форума станет «Точка кипения» в Академпарке.

«Поскольку соревнования по робототехнике в большинстве случаев довольно сложно перевести в дистанционный формат, организаторы разработали новый формат для этого мероприятия. Команды школьников смогут принести своих роботов в «Точку кипения» накануне соревнований. В день соревнований все необходимые действия с роботами будут производить судьи. А участники команд, находясь на онлайн-связи с местом проведения соревнований, будут наблюдать за процессом и сообщать, если что-то сделано неверно или неточно», — уточнили в вузе.

Организаторы отметили, что форум, по сути, станет первым крупным межрегиональным мероприятием по робототехнике в России, которое пройдёт в таком необычном формате.