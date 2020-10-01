Копенгаген, , 13:57 — REGNUM В ходе нового исследования, результаты которого опубликованы в журнале Nature, американские ученые пришли к выводу, что таяние ледников Гренландии в течение 100 лет окажется сильнее, чем за предыдущие 12 000 лет. Об этом 1 октября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Даже если нам удастся достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2100 году, в Гренландии все равно растает много льда», — считает Джейсон Бринер, профессор геологии Университета штата Нью-йорк в Буффало.

Объемы таяния ледников зависят от того, сколько углекислого газа будет выделяться в будущем. От 8 000 до 36 000 миллиардов тонн льда может растаять в грядущем столетии в зависимости от различных сценариев выбросов CO2.

Независимо от объемов выбросов ожидается, что огромное количество пресной воды будет способствовать повышению уровня моря и может также повлиять на силу Гольфстрима в Северной Атлантике.

Ранее в этом году Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства предупреждало, что ежегодно в Гренландии исчезает около 200 миллиардов тонн льда.