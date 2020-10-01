Новосибирск, , 08:30 — REGNUM Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» запатентовал вакцину против коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Об этом сообщает Роспатент.

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«Новосибирские учёные разработали вакцину, содержащую фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета. Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса», — уточнили в Роспатенте.

Авторами изобретения являются Ильназ Иматдинов, Мария Бочкарева, Елена Прудникова, Антон Тишин, Олег Пьянков, Елена Гаврилова и Ринат Максютов.

Ранеепатенты на двухкомпонентную вакцину от коронавируса получил Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.