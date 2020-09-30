Новосибирск, , 10:24 — REGNUM В Сибирском федеральном научном центре агробиотехнологий РАН разводят хищного клопа рода Podisus для борьбы с колорадским жуком и кубинскую божью коровку для уничтожения тли. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

«Мы занимаемся разработкой и совершенствованием экологически безопасной защиты растений от вредителей и болезней с использованием микроорганизмов и энтомофагов, — рассказала заведующая лабораторией кандидат сельскохозяйственных наук Ирина Андреева. — Это позволяет использовать не химические препараты, вредные для окружающей среды, а биологические средства, которые воздействуют только на целевые объекты и не оказывают негативного влияния на всё остальное».

В лаборатории разводят и насекомых-вредителей, и их естественных врагов.