Горно-Алтайск, , 10:09 — REGNUM В Республике Алтай пройдёт первый полномасштабный учёт сибирского горного козла. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в работах примут участие сотрудники Алтайского и Катунского заповедников, Сайлюгемского нацпарка, представители комитета по охране животного мира, а также Всемирного фонда дикой природы.

В октябре-ноябре они будут считать животных на территории Кош-Агачского, Онгудайского и Улаганского районов, а также в охотничьих угодьях. По словам старшего координатора представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александра Карнаухова, в некоторых частях республики козерог наблюдается гораздо реже, чем пять лет назад.

«Это тревожный сигнал, потому что благополучие снежного барса напрямую зависит от количества козерога — главной добычи редкого хищника. Долгосрочное сохранение снежного барса невозможно без сохранения его кормовой базы», — отметил он.

Результаты «переписи» станут известны в конце ноября или начале декабря. Учёные надеются, что учёт позволит выявить наиболее уязвимые группировки горного козла, которые требуют дополнительных мер по сохранению.

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