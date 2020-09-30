Кампала, , 09:19 — REGNUM В ноябре в Уганде начнутся испытания вакцины от коронавируса на людях. Об этом сообщает газета Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявления чиновников министерства здравоохранения.

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Вакцина была разработана в рамках партнерства между Институтом вирусных исследований Уганды (UVRI) и Имперским колледжем в Великобритании.

Глава президентской целевой группы по эпидемиям Моника Мусенеро заявила, что первое испытание будет проведено при участии десяти жителей Уганды. В случае успеха во втором испытании примут участие от 100 до 200 человек, за которым последует окончательное испытание при участии от 1000 до 3000 добровольцев, сказала она.

Основная часть проекта финансируется британским университетом.

На сегодняшний день в восточноафриканской стране подтверждено более 7000 случаев заражения коронавирусом и 75 случаев смерти.

Напомним, что ранее на этой неделе Уганда была признана страной с наиболее эффективными мерами реагирования на пандемию на континенте.

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