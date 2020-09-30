Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals объявила об успешных испытаниях препарата REGN-COV2 на 275 пациентах с COVID-19. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба компании.

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На основании проведённых исследований утверждается, что экспериментальная сыворотка на основе двух антител уменьшила концентрацию коронавируса нового типа SARS-CoV-2 в крови и оказала положительное воздействие на симптоматику не госпитализированных пациентов. Проведённые испытания является частью более крупной программы, которая также включает исследования REGN-COV2 для лечения госпитализированных пациентов и для предотвращения инфекции у людей, которые контактировали с пациентами с COVID-19.

«После нескольких месяцев невероятно напряжённой работы нашей талантливой команды мы очень рады видеть, что коктейль из антител REGN-COV2 быстро снизил вирусную нагрузку и связанные с ней симптомы у инфицированных пациентов с COVID-19», — приводятся в пресс-релизе слова главы компании Джорджа Янкопулоса.

Отмечается, что наибольший эффект от использования препарата «наблюдался у пациентов, у которых не развился собственный эффективный иммунный ответ», что позволяет предположить, что REGN-COV2 «может обеспечить терапевтическую замену естественному иммунному ответу».

Как сообщало ИА REGNUM, в США прошли успешные испытания на животных экспериментального средства, предназначенного для предотвращения заражения коронавирусом и лечения вызываемого им заболевания. О таких обнадёживающих результатах заявила американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals

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