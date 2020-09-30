Тегеран, , 08:27 — REGNUM Иранские студенты завоевали шесть медалей на Международной математической олимпиаде 2020 года (ММО 2020), которая проходила в Санкт-Петербурге (Россия), объявила национальная Организация по развитию исключительных талантов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 сентября.

Иранская команда из шести человек завоевала одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали.

Алиреза Хаги получил золотую медаль. Студенты Киан Шамсаие, Мохаммад Моштагифар и Али Мирзаие завоевали серебряные медали, а Реза Хоссейни Доулатабади и Матин Ядоллахи получили бронзовые медали.

По словам официального представителя, ММО — это международный конкурс для старшеклассников, который проводится ежегодно с 1959 года, и в настоящее время в нем принимают участие более 100 стран, включая всех членов G20.

ММО является автономной организацией, хотя она и связана с ЮНЕСКО. Совет организации избирается участвующими странами и называется консультативным советом ММО.