Наньчан, Китай, , 19:07 — REGNUM Количество патентных заявок на регистрацию в сфере технологии блокчейн, поданных Китаем, превышает 4 тыс. 400 и почти достигает половины от общемирового показателя. Об этом 29 сентября сообщает Синьхуа со ссылкой на специальный доклад о развитии блокчейн в КНР, подготовленный Пекинским университетом, университетом Цинхуа, а так же Китайским информационным обществом.

Доклад представлен на состоявшейся в городе Наньчан, административном центре восточной провинции Цзянси, Китайской международной конференции по технологиям и применению блокчейн. По заявлению академика Инженерной академии Китая Чэнь Сяохуна, информационные технологии нового поколения, к которым принадлежит блокчейн, служат интеграционным целям и составляют основу цифровой экономики.