Новая Земля, , 17:14 — REGNUM Ученые национального парка «Русская Арктика» впервые зафиксировали присутствие ласточек на Новой Земле. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе нацпарка.

«В ходе летней экспедиции на севере Новой Земли ученые вели наблюдение за видовым биологическим разнообразием орнитофауны архипелага, — рассказал директор парка Александр Кирилов. — Самой неожиданной встречей стала фиксация присутствия деревенской ласточки и пеночки-теньковки. Оба вида характерны для более южных районов, и ранее встречи с ними на ООПТ описаны не были».

Научный руководитель экспедиции, кандидат биологических наук Иван Мизин предложил не торопиться с выводами, а продолжить наблюдение.

«Птиц иногда приносит из более южных районов сильный ветер. Однажды инспекторы парка наблюдали крякву на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Вид, который совершенно не характерен для данного арктического архипелага. Попасть туда птица могла с сильным ветром южного направления. Конечно, в случае с ласточками версия процессов глобальных изменений климата в Арктике также имеет право быть. Мы становимся свидетелями передвижения видов на Север. Понять, насколько серьезны такие процессы, поможет ежегодный мониторинг территории», — отметил Мизин.

Кроме встречи с ласточками, в летний полевой сезон удалось второй раз за 10 лет наблюдений, регулярно ведущихся на мысе Желания с момента создания парка, заметить лебедя. Также экспедиция впервые запечатлела на фото белоклювую гагару — вид, внесенный в новую редакцию Красной книги Российской Федерации, и черную казарку.

Как сообщало ИА REGNUM, из Архангельска в Арктику стартовала международная экспедиция по изучению деградации подводной и наземной мерзлоты.