Казань, , 10:16 — REGNUM В столице Татарии на территории выставочного центра «Казань Экспо» должен был пройти российский национальный конгресс кардиологов. Из-за напряженной ситуации с коронавирусом мероприятие перевели в онлайн-формате, при этом программа конгресса сохраняется. Соответствующая информация появилась на сайтах российского кардиологического общества и выставочного центра.

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В сообщении говорится, что «в связи с распоряжением Министерства здравоохранения Российской Федерации № 10−0/И/2−13 985 от 24.09.2020, проведение Российского национального конгресса кардиологов, запланированного на 29 сентября — 1 октября 2020 года на территории МВЦ «Казань Экспо», переведено в онлайн формат».

ИА REGNUM напоминает, российский национальный конгресс кардиологов пройдет с 29 сентября по 1 октября. Участвовать в мероприятии в очной форме должны были около тысячи специалистов, в заочном формате планировали присоединиться более 10 тыс. человек. Организаторы намерены провести за дни конгресса порядка 160 симпозиумов.

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