Москва, 29 сентября 2020, 10:05 — REGNUM Москва заняла 70 место в рейтинге научных городов Nature Index, сообщили 29 сентября в департаменте экономической политики и развития города Москвы.
Рейтинг составлен издательским домом Springer Nature (Великобритания).
«Рейтинг отражает публикационную активность ученых из 200 городов мира и дает представление о том, какой вклад страна, город или организация вносят в развитие мировой науки», — рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.
В первой пятёрке рейтинга оказались города Китая и США — Пекин, Нью-Йорк, Бостон, Сан-Франциско и Шанхай.