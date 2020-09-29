Москва, , 10:05 — REGNUM Москва заняла 70 место в рейтинге научных городов Nature Index, сообщили 29 сентября в департаменте экономической политики и развития города Москвы.

Рейтинг составлен издательским домом Springer Nature (Великобритания).

«Рейтинг отражает публикационную активность ученых из 200 городов мира и дает представление о том, какой вклад страна, город или организация вносят в развитие мировой науки», — рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

В первой пятёрке рейтинга оказались города Китая и США — Пекин, Нью-Йорк, Бостон, Сан-Франциско и Шанхай.