Тегеран, , 08:35 — REGNUM 26 сентября посол Ирана в Киеве Манучехр Моради и первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова провели переговоры о путях развития сотрудничества в научной и академической сферах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Встреча состоялась между послом Ирана в Киеве Манучехром Моради и первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой. В ходе переговоров стороны рассмотрели пути улучшения условий жизни иранских студентов, проживающих в Украине. Кроме того, представители обсудили создание курсов персидского языка в украинских университетах.

Моради подробно остановился на деструктивных и незаконных мерах США, санкциях и экономическом терроризме против Ирана.

Со своей стороны, Джапарова приветствовала научное и культурное сотрудничество с Ираном и подчеркнула необходимость устранения препятствий для дальнейшего взаимодействия в этих направлениях.