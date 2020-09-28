Архангельск, 28 сентября 2020, 23:04 — REGNUM Из Архангельска в Арктику стартовала международная экспедиция в Арктику. Ученые займутся оценкой деградации подводной и наземной мерзлоты.
Как сообщили ИА REGNUM в Северном Арктическом федеральном университете, учены которого принимаю участие в экспедиции, работы по выявлению биогеохимических, геологических, метеорологических, климатических, экологических последствий деградации подводной и наземной мерзлоты будут проводиться в Карском море, море Лаптевых и Восточно-Сибирском море.
Ученые также планируют раскрыть состав газов, выбросы которых происходят в океане, и найти новые загрязняющие вещества в следовых количествах в снеге Арктики для индикации загрязнения атмосферы.
В составе исследовательской группы — ученые из 15 ведущих университетов России и Европы. В 2020 году это единственная международная полярная экспедиция. Она продлится 40 дней.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году российские ученые определили, что за последние 30 лет глубина протаивания подводной мерзлоты увеличилась в два раза сравнению с предыдущими столетиями и достигла 18 см/год.