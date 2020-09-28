Москва, , 18:47 — REGNUM Три спутника связи «Гонец-М» и 19 малых аппаратов, запущенные на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк, успешно выведены на околоземную орбиту, сообщает 28 сентября департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Разгонный блок «Фрегат» вывел на орбиту блок космических аппаратов «Гонец-М» и 19 космических аппаратов попутной полезной нагрузки», — указано в сообщении департамента.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» была запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области в 14:20 мск. Через десять минут после старта от ракеты отделился разгонный блок «Фрегат» с 22 спутниками.

Выведение всех орбитальных аппаратов на заданные орбиты было завершено после 18:00. Разгонный блок «Фрегат» был сведен с околоземной орбиты.

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