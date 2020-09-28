Новосибирск, , 08:52 — REGNUM В Новосибирской области создан прибор, с помощью которого можно спрогнозировать обрушение в горной выработке. Он разработан под научным руководством старшего преподавателя кафедры конструирования и технологии радиоэлектронных средств Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Алексея Бизяева, асоздан инженером Института горного дела Сибирсокго отделения РАН Иваном Смирнягиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В университете уточнили, что прибор позволяет получить информацию об обрушении раньше, чем существующие аналоги, и при этом является более компактным. Принцип работы основан на улавливании электромагнитных волн, которые излучает горная порода в процессе разрушения. Эти данные помогают вовремя принять меры, разгрузить участок массива горной выработки. Уникальность в том, что форма сигнала и степень опасности отображаются на дисплее прибора в реальном времени.

Разработка успешно прошла испытания на горнодобывающих предприятиях Кемеровской области.