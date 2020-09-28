Токио, , 07:43 — REGNUM Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) заявило 28 сентября, что намерено заниматься исследованием Луны примерно с середины 2030-х, используя воду, добытую из ледяных отложений на Луне, в качестве топлива. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo. Так JAXA надеется сократить расходы на транспортировку топлива с Земли.

Хотя до сих пор существование воды на Луне не доказано, есть предположения, основанные на исследованиях, что в кратере около южного полюса Луны может быть лёд. Этот лёд JAXA собирается использовать в качестве питьевой воды, а также в качестве топлива.

Энергию из воды получают путём объединения молекул водорода и кислорода, которые содержатся в воде и предварительно расщепляются. Такое топливо уже использовалось для обеспечения работы ракеты.

К 2035 году Япония намерена построить на Луне завод по производству топлива из воды в сотрудничестве с США.

По словам представителей JAXA, это топливо будет использоваться для работы космического корабля, который доставит четырех астронавтов к Воротам и обратно. Астронавты должны будут также обойти 1000 км по Луне.