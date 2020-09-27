Вашингтон, , 18:45 — REGNUM Серьёзные заболевания неврологии у волонтёров могли быть вызваны испытаниями вакцины против коронавируса от британской фирмы AstraZeneca. Об этом сообщил телеканал CNN 26 сентября на своём сайте.

В связи с выявленными «таинственными» недугами среди испытателей исследования вакцины было решено остановить.

На данный момент сотрудники надзорных ведомств США расследуют обстоятельства произошедшего.

Напомним, первый случай побочного действия вакцина от компании AstraZeneca был зафиксирован 9 сентября. Согласно данным, тогда у одного из добровольцев был зафиксирован недиагностируемый случай рассеянного склероза. По другой информации, у испытуемого был диагностирован поперечный миелит.