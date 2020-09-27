Осака, Япония, , 18:49 — REGNUM Синдзи Иноуэ, министр по делам всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Японии, 27 сентября посетил Юмэсиму, искусственный остров в префектуре Осака, где должно пройти мероприятие. Об этом сообщает информационное агентство Jiji Press.

Это был первый визит Иноуэ на остров с того момента, как он занял вышеуказанный пост 16 сентября.

После визита на остров министр Иноуэ провел встречу с губернатором префектуры Осака Хирофуми Ёсимурой и мэром города Осака Итиро Мацуи. Политики согласились с необходимостью общенациональных усилий для ускорения темпов подготовки к выставке и демонстрации новейших технологий страны всему миру.

В ходе переговоров также была высказана возможность предоставления летающего автомобиля в качестве трансфера для посетителей.

Напомним, Всемирная выставка пройдет с 13 апреля по 13 октября 2025 года на искусственном острове Юмэсима в районе залива Осака.