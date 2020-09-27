Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Американский вирусолог Шэйн Кротти считает, что одной из ключевых «хитростей» нового коронавируса SARS-CoV-2 является крайне замедленная реакция организма на него. Об этом вирусолог заявил в интервью американскому агентству Bloomberg.

Врач и женщина больная COVID-19. Иран Mohammad Mohsenifar. Mehr News Agency

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По словам Кротти, по каким-то причина организм человека реагирует на вторжение коронавируса SARS-CoV-2 слишком медленно — нет первоначального врожденного иммунного ответа, в частности, нет ответа интерферона I типа.

«Она состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I типа», — сказал вирусолог.

Ранее специалисты уже указывали на тот факт, что тяжелое течение коронавирусной инфекции маркируется низким уровнем интерферона. В этой связи было заявлено, что использование синтетических интерферонов может быть эффективным при лечении тяжелых форм заражения.

Однако другие специалисты указывали, что использование интерферона можжет помочь лишь на начальной стадии лечения.