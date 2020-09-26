Вашингтон, , 21:02 — REGNUM Вакцина против коронавируса под названием Ad26. COV2. S от американской компании Johnson & Johnson смогла вызвать устойчивый иммунитет к коронавирусу. Об этом 25 сентября сообщает журнал medRxiv.

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Испытания проводились на 800 добровольцах, поделённых на две группы. В первую попали люди от 18 до 55 лет, а во вторую люди старшего поколения от 65 лет.

Согласно данным журналистов, вакцина смогла за 29 дней сформировать необходимое количество антител у 99% испытуемых добровольцев. За время исследования у граждан были обнаружены побочные эффекты, но как заверяют в Johnson & Johnson, они имеют умеренный характер.

Исследования и испытания данной вакцины пока не окончены. Чтобы утвердить препарат, его создателям придется пройти проверку независимых лабораторий.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября стало известно, что в Томскую область была доставлена первая партия пробных доз российской вакцины от коронавируса.