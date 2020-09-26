Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Нормальный уровень витамина D в организме человека значительно снижает процент тяжелых случаев и летальных исходов при заболевании COVID-19. К такому выводу пришли специалисты Медицинской школы Бостонского университета, сообщается в журнале PLOS ONE.

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Согласно их исследованиям, среди пациентов в возрасте старше 40 лет с достаточным количеством этого вещества в организме смертность на 51,5 процента меньше, чем у других больных. Кроме того, исследователи установили, что этот фактор влияет и на снижение риска наступления цитокинового шторма, а также других осложнений коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля вирусолог Галина Компанец рассказала, что ультрафиолет и высокие температуры способны уничтожать коронавирус.

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