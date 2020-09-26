Тегеран, , 08:42 — REGNUM 25 сентября посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Тегеран полон решимости расширять плодотворное сотрудничество с Россией в создании вакцины от коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Выступая перед журналистами на пресс-конференции в российской столице, посол отметил, что Иран и Россия продолжают сотрудничать в создании вакцины против COVID-19, а также проводят совместные консультации в данном направлении.

В другом месте своего выступления Джалали подчеркнул, что президент США Дональд Трамп должен извиниться перед странами за свой односторонний выход из иранской ядерной сделки 2015 года, известной как СВПД.

Он отметил, что американские власти должны компенсировать экономический и политический ущерб, нанесенный Ирану в связи с выходом США из соглашения.