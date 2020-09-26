Вашингтон, , 01:15 — REGNUM Физик из России Михаил Лукин, работающий в Гарвардском университете, стал в 2020 году лауреатом премии имени Георгия Гамова, присуждаемой Российско-американской ассоциацией учёных (RASA). Об этом 25 сентября сообщил журналистам председатель ассоциации Александр Кабанов.

Михаил Лукин Rasa-usa.org

По его словам, учёный получил награду за «оригинальные разработки в области квантовой физики, включая квантовый компьютер, и за вклад в организацию Российского квантового центра».

Церемония вручения премии состоится 5−6 декабря 2020 года на конференции RASA, где в онлайн-режиме выступят представители научной диаспоры из разных стран мира.

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Премия имени Гамова была учреждена в 2015 году в память о советском и американском физике-теоретике Георгии Гамове, который известен работами в области квантовой механики, ядерной физики и других. Награда присуждается русскоязычным учёным, работающим в США, за вклад в мировую науку.

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