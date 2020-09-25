Орландо, США, , 10:02 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в четвёртом матче финала плей-офф Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 114:108.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 34 очка.

В составе «Денвера» наибольшую результативность показал разыгрывающий Джамал Маррей, на счету которого 32 очка.

Таким образом, «Лейкерс» одержали третью победу в серии. Счёт стал 3−1.

Читайте ранее в этом сюжете: «Денвер» обыграл «Лейкерс», несмотря на трипл-дабл Джеймса