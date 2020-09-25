Казань, , 09:26 — REGNUM Редкую аномалию обнаружили врачи детской республиканской клинической больницы в Казани. Хирурги удалили двухмесячному малышу второй язык. Об этом рассказала заведующая ЛОР-отделением больницы Елена Лучкина.

Родители ребенка обратились за помощью к медикам, так как во время срыгивания у малыша изо рта высовывалось странное образование. При обычном осмотре врачи ничего не обнаружили. Выявить аномалию смогли лишь под наркозом, проведя специальное обследование.

«При эндоскопическом методе осмотра в носоглотке выявлено образование на толстой ножке, исходящее из задней небной душки, и располагающееся очень аккуратно в носоглотке. Образование было подвижное, вытянув его, мы увидели, что на конце ножки сформирован настоящий язык», — сообщила Елена Лучкина.

Родители вовремя обратились к врачам, так как язычок мог расти вместе с ребенком, затруднял бы ему дыхание и привел к гибели. После удаления образование отправили на исследование, по результатам которого установили, что оно действительно сформировано из ткани языка.

ИА REGNUM ранее сообщало, врачи петербургского медицинского Центра имени Алмазова успешно провели редкую робот-ассистированную операцию мальчику из Петропавловска-Камчатского. Хирургическое вмешательство с помощью робота было обусловлено обнаружением осенью 2019 года у девятилетнего мальчика врожденной аномалии развития мочевыделительной системы — кисты Мюллерова протока. Позже, уже в Петербурге, ребенку был установлен окончательный диагноз «истинный дивертикул мочевого пузыря».

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