Тегеран, , 08:49 — REGNUM 23 сентября посол Ирана в России Казем Джалали и специальный помощник президента России по научно-технической политике, секретарь Совета по науке и образованию Андрей Фурсенко обсудили вопросы научно-образовательного сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 сентября.

В ходе встречи Джалали упомянул о проведении нескольких раундов заседаний комитетов по вакцинам и лекарствам между министерствами здравоохранения и институтами двух стран, выразив надежду, что иранские и российские научно-исследовательские институты вскоре начнут сотрудничество в производстве вакцины от COVID-19.

Фурсенко, со своей стороны, коснулся текущего состояния производства вакцины под названием «Спутник V», сообщив, что лекарство было зарегистрировано около месяца назад, а его практическое использование началось две недели назад в Москве.

«Россия ведет переговоры с некоторыми странами о поставке российской вакцины от коронавирусной инфекции. Недавно страна достигла соглашения с Индией о продаже 100 миллионов препаратов к концу 2020 года», — сказал он.