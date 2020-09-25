Лондон, , 01:33 — REGNUM В Великобритании началась третья фаза испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, создаваемой американской биотехнологической компанией Novavax. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба компании.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Планируется, что в исследованиях, проведению которых содействуют власти Великобритании, в течение нескольких недель примут участие до десяти тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет.

Напомним, что в мае в Мельбурне (Австралия) началась первая фаза клинических испытаний данной вакцины на людях. В июле администрация США выделила Novavax на разработку и производство вакцины от коронавируса $1,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Великобритании подписало ещё два соглашения о поставке вакцин от коронавируса. Соглашения подписаны с компаниями Johnson & Johnson (на 30 млн доз) и Novavax (на 60 млн).

Читайте также: В ЮАР началось второе испытание вакцины от SARS-CoV-2

Читайте ранее в этом сюжете: Британия заказала у двух компаний 90 млн доз вакцин от COVID-19