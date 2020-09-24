Москва, , 23:30 — REGNUM В ближайшие выходные дни на Земле повысится вероятность магнитных бурь, сообщает 24 сентября метеорологический центр «Фобос».

По мнению синоптиков, наиболее вероятны магнитные возмущения 26 и 27 сентября.

«В первый выходной день магнитосфера Земли станет слабо возмущенной, а пик активности придется на воскресенье, когда в отдельные часы возможно формирование слабых, уровня G1, магнитных бурь», — указано в сообщении центра.

Уточняется, что 28 сентября геомагнитное поле Земли начнет успокаиваться, а к 30 сентября должно вернуться к норме.