Канберра, , 21:06 — REGNUM Официальные лица Австралии сообщили, что удалось спасти 88 гриндов, или чёрных китов, после массового выброса животных на мелководье у берегов Тасмании, сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на местные СМИ. Ещё 20 китов ожидают помощи спасателей.

Ник Дека, руководитель спасательной операции, сказал, что пока есть шанс спасти живых китов, группа не будет сдаваться. Биолог Крис Карлайон сказал, что бригада работала по 12 часов в сутки.

Всего с 21 по 24 сентября около 500 китов выбросилось на берег. И сотни тонн туш ещё предстоит убрать с берега. Уборка начнётся с 25 сентября и продлится, вероятно, несколько дней.

Причина, по которой настолько большое количество китов выбросилось на мель, остаётся загадкой.

Согласно одной из теорий, группа китов допустила навигационную ошибку. По другой версии, киты последовали за больными особями.

Близкие по масштабу выбросы китов в Австралии происходили 1996 (320 китов) и 1935 (294 кита).